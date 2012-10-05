Детский сад оштрафовали за однообразное меню и редкие салаты

Проверка в одном из детских садов Балахтинского района выявила нарушения в меню воспитанников, сообщили 15 мая в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Во время плановой проверки в Балахтинском районе края в Кожановском детском саду сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что в сотрудники регулярно нарушают санитарное законодательство. Так, при составлении меню работники детского сада не соблюдали калорийность блюд и вместо усредненной в 30-35 % от суточного рациона давали в обед более 40 %, а во время полдника — наоборот менее калорийные блюда, чем должны были. Кроме этого, продукты в блюдах заменялись на неравноценные, детям не каждый день давали салаты из сырых и вареных овощей.

«Допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня. Не выдерживается кратность приема пищи и режим питания детей, а именно: фактически допускается трехкратный прием пищи (завтрак, обед, полдник) при нормируемой кратности питания от 4 до 5 раз», — пояснили в пресс-службе.

За эти нарушения детский сад оштрафовали на сумму в 40 тыс. рублей и выдали предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.