В Красноярске отключают отопление

Завтра, 16 мая, в Красноярске завершится отопительный сезон. Все теплоисточники остановят подачу тепла в дома и квартиры красноярцев, сообщили в пресс-службе городской администрации. Как следует из официального распоряжения мэра, точное время окончания сезона — 00 часов 00 минут 16 мая, то есть ближайшая ночь.

Напомним, тепло в квартиры горожан перестают подавать, как только среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов и выше в течение пяти суток подряд. Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра, такой период наступит именно 16 мая. С этого момента все ТЭЦ и котельные остановят подачу тепла.

Как только отопление будет отключено, в Красноярске приступят к подготовке к новому отопительному сезону. Ряд мелких котельных сразу начнёт гидравлические испытания. Они нужны для того, чтобы выявить «слабые» места в трубах и провести ремонт. Все «опасные» и склонные к порывам места отремонтируют в течение летнего сезона.

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Раньше гидравлические испытания проводили сразу после отключения отопления во всем городе. Горожане на 10 дней оставались без горячей воды. А потом еще 10 дней уходило на ремонт в течение лета. Однако в этом году таких отключений не будет. Самые крупные предприятия теплоснабжения теперь отключают воду всего 1 раз за лето. В это время они проводят сразу и гидравлические испытания и ремонты. ​

Отметим, в целом отопительный сезон 2016-2017 года специалисты оценивают положительно. В городе не было зафиксировано крупных аварий и серьезных инцидентов.