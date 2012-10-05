Ректор СФУ прокомментировал уголовное дело в отношении проректора

Ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов ответил на запрос Newslab.ru и прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг первого проректора Павла Вчерашнего. Напомним, в конце апреля Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении первого проректора СФУ.

Евгений Ваганов подтвердил слова, ранее озвученные пресс-службой вуза, о том, что никаких скоропалительных кадровых решений приниматься не будет.

«Весь коллектив университета и я лично знаем Павла Михайловича, как достойного человека и хорошего топ-менеджера. Его деятельность на посту первого проректора заслуживает высокой оценки. Им сделано очень много для университета, и успехи Сибирского федерального университета, которыми сейчас гордимся не только мы, во многом заслуга Павла Михайловича, — отметил ректор. — Уверен, что, в конце концов, следствие во всем разберется».

Напомним, что ранее положительную оценку деятельности Вчерашнего дал спикер Законодательного Собрания края Александр Усс.