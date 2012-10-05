Красноярцы смогут провести ночь в музее

18 и 20 мая красноярские музеи проведут «Ночь музеев». Это акция, посвященная Международному дню музеев. Событие проходит ежегодно в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои двери для всех, кому интересно увидеть экспозиции в необычное время суток.

В Художественном музее им. В. И. Сурикова (Мира, 12) состоится ночь «Революция в искусстве» (20 мая с 18:00 до 00:00) — она пройдет в филиале, где работает выставка «Искусство XX века». В течение прошлого столетия история искусства пережила много перемен. Посетители смогут стать свидетелями «говорящей» истории, для них пройдет экскурсия по выставке. Также в программе игры, головоломки, «стихокараоке». Подробности — в группе события.

Музей-усадьба В. И. Сурикова (Ленина, 98) готовит ночь «Глубокий синий» (20 мая с 18:00 до 23:00). На ней покажут гармоничное сосуществование человека и природы. В музее и под открытым небом сольются выставки, музыка, перформансы, медиа, экскурсионные квесты. Гости увидят акварели и рисунки Сурикова из фондов музея. Состоится показ коллекций одежды красноярских дизайнеров, концерт электронной музыки. Завершится ночь проекционным шоу «Ожившая коллекция музея-усадьбы В. И. Сурикова». Подробности — на сайте усадьбы.

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Музейный центр «Площадь Мира» (площадь Мира, 1) посвятит ночь 100-летию революции и своему 30-летию (18 мая с 18:00 до 22:00). В программе — квест в подполье, кинопоказ фильма «Чапаев» 1934 года, экскурсия по выставке «Граница» с телеведущей Еленой Попенко, круглый стол «Фронтир как (открытая) граница». Также пройдут обзорные экскурсии по музею, а в фотолаборатории проведут мастер-класс по черно-белой фотопечати. Подробности — на сайте музея.

В Красноярском краевом краеведческом музее (Дубровинского, 84) ночь посвятят революции 1917 года (18 мая с 19:00 до 22:00). Посетители смогут увидеть литературно-поэтический коллаж «Уроки революции»«, выступление группы «Яхонт» и Игоря Потехина. На интерактивных площадках участники поиграют в народную спортивную игру «Городки», соберут «революционный» пазл, сделают памятное фото, представ в образах революционного времени. Подробности — в группе музея.

В Литературном музее им. В. П. Астафьева (Ленина, 66) пройдет ночь «Поэзия революции» (18 мая с 18:30 до 22:00). Вместе с экскурсоводом можно будет совершить путешествие по выставке «Экспресс ПАНОРАМА: мечты сбываются», послушать песни под гитару, погрузившись в поэзию начала ХХ века, послушать читку произведений начинающих красноярских писателей «Литэлита». Вход свободный. Подробности — в группе музея.

В Музее-усадьбе Г.В. Юдина (Мелькомбинатская, 2/1) пройдет ночь «Революция 1917. Частности» (20 мая с 18:30 до 21:30). На лекциях гости узнают, как 1917 год повлиял на городскую моду, что произошло после реформы русского языка и исчезновения из обихода некоторых букв алфавита. Пройдет читка дневников советского времени, можно будет поучаствовать в квесте.

На пароходе-музее «Св. Николай» (площадь Мира, 1А) пройдут экскурсии по выставке «Уроки революции», которая напрямую связана с основной темой музейной ночи — Великой Российской революции 1917 года (18 мая с 10:00 до 22:00).

В Музее «Мемориал Победы» (Дудинская, 2А, 20 мая с 16:00 до 21:00) можно будет познакомиться с постоянно действующей экспозицией «Красноярский край в годы Великой Отечественной войны», в которой представлены уникальные экспонаты из фондов музея и частных коллекций, а также с новой выставкой из архива и комнаты истории Управления ФСБ по Красноярскому краю о судьбе ветерана Дмитрия Буданова, многие материалы представлены впервые. В 16:00 и 20:00 для посетителей проведут специальные экскурсии. Вход свободный, подробности — на сайте музея.

В Музее художника Б.Я. Ряузова (Ленина, 127) пройдет ночь «Небо в алмазах» (20 мая с 18:00 до 22:00). Состоится тематическая экскурсия по действующей экспозиции «Земля Сальникова», демонстрация работы камнереза по обработке драгоценных камней, лекция «История ювелирного дела в Сибири», а также игры «Минеральное лото» и «Гадание на камнях».