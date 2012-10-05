Дайджест Newslab.ru: Золотой бензин и охота на Татышеве

Рост цен на бензин в Красноярске не останавливается. Еще одна красноярская сеть АЗС присоединилась к повышению цен на бензин — накануне автомобильное топливо подорожало в сети «Газпромнефть». Сколько стоит сегодня бензин на самых популярных АЗС Красноярска — читайте в нашей новости.

Лисы, утки и печеньки: «сезон охоты» на Татышеве. К сусликам на Татышеве мы уже давно привыкли — эти меховые чудики давно заполонили весь остров. Но кто еще там любит ползать, летать и охотиться на этих самых сусликов? Мы собрали самые классные, удивительные и трагичные фото из ваших инстаграмов, кого там только нет — и утки, и олени, и даже лисы на охоте!

Как работает служба занятости населения сегодня? 21 мая в России отмечается День защиты от безработицы. В Красноярском крае находить работу помогает государственная служба занятости населения — мы узнали, как она работает сегодня, и готовы рассказать о слагаемых успешного трудоустройства.

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