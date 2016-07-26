Красноярцев пригласили на пешеходные экскурсии по центру города

Летние экскурсии по историческим местам центра города «Красноярск: далёкий и близкий» представит Государственная универсальная библиотека края. Экскурсионные прогулки по улицам, площадям и скверам столицы края, осмотр исторических памятников, рассказы о выдающихся людях, связавших свою судьбу с Красноярском и прославивших его, позволят больше узнать о городе и пробудить интерес к его истории.

Экскурсоводы-библиотекари посоветуют, что почитать дополнительно, расскажут о краеведческих ресурсах библиотеки.

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Библиотека разработала несколько маршрутов:

«По главному проспекту города» — история памятников архитектуры и памятников известным красноярцам на проспекте Мира;

«Вдоль по улице Ленина» — достопримечательности улицы Ленина от сквера им. В. И. Сурикова до стадиона «Локомотив»;

«Культурный квадрат» — история площади Революции, Центрального парка, кинотеатра «Луч» и краевой научной библиотеки;

«Красноярск. Pro кино» — история кинематографа и первых кинотеатров Красноярска. Маршрут пройдет по проспекту Мира и улице Перенсона.

«Набережная Енисея. Прошлое настоящего» — левобережная набережная Енисея от памятника А. П. Чехову до здания речного вокзала.

Две из этих экскурсий предлагаются также на английском языке: «Культурный квадрат» и «По главному проспекту города».

Экскурсии пройдут 20 и 27 мая, также запланированы на 3, 10, 17, 24 июня. Начало экскурсий в 12 часов, продолжительность 1-1,5 часа, стоимость — 50 рублей. На английском языке экскурсии начинаются в 13:00, их стоимость — 100 рублей. Индивидуальные экскурсии — по договоренности.

Запись обязательна — по телефону (391) 211-36-42 (отдел периодических изданий) или e-mail: per@kraslib.ru. Подробности можно узнать на сайте библиотеки или по этому же телефону.