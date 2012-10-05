В Красноярске разыскивают водителя черного кроссовера

Сотрудники ДПС просят помочь найти водителя, сбившего пешехода в Кировском районе Красноярска. ДТП произошло еще 15 мая — в 5 часов вечера на ул. Щорса, 49.

Водитель, предположительно, черного кроссовера, наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«На месте ДТП пешеход отказалась от медицинской помощи. Водитель автомобиля, не оставив контактных данных, уехал. Позже женщине потребовалась помощь врача. Со слов пострадавшей, водитель-мужчина на вид 30-35 лет, крепкого телосложения, рост 170-176 см», — рассказали в пресс-службе полка ДПС.

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Всех, кто видел ДТП, либо располагает информацией о происшествии, призывают обратиться в полицию по телефонам: 127, 226-83-87 и 8-983-209-50-01.

В полиции также напомнили, что в случае ДТП с участием пешеходов водитель обязан сообщить о нем в ГИБДД, даже если пешеход не имеет к нему претензий. В противном случае после обращения пешехода в медицинское учреждение действия водителя квалифицируют как оставление места ДТП.

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