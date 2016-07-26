Названа причина появления огромного провала возле жилого дома на ул. Куйбышева (видео)

Яма под подпорной стеной на ул. Куйбышева образовалась из-за порыва трубы.

Напомним, сегодня в социальных сетях появилась информация, что под подпорной стеной на ул. Куйбышева, которую власти уже 4 года обещают отремонтировать, образовалась большая яма. В департаменте городского хозяйства заверили — на аварийном участке работы уже ведутся, причем экстренные, по решению комиссии по ЧС.

Причиной проблемы назвали порыв трубы и разрушение старого коллектора. Добавим, по данным мэрии, в доме № 85 по улице Куйбышева с 16 по 26 мая нет горячей воды — это плановое отключение котельной соседнего завода, снабжающей дом. Первое после окончания отопительного сезона отключение обычно необходимо в том числе для проведения гидравлических испытаний на сетях. Однако связан ли этот факт с ЧП под стеной — неизвестно.

Стоит отметить, что место, где образовалась дыра, — это не двор дома, а находящийся под ним гаражный массив. Один из боксов для хранения машин буквально повис в воздухе, и его владелец уже несколько дней не может им пользоваться.

Сегодня с утра рядом с домом работали несколько машин для откачивания воды, а на КАМАЗах привозили песок, которым рабочие пытались засыпать яму. Их коллеги пытаются найти место утечки. Когда аварию устранят — пока неизвестно.