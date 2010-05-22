Новая схема движения поставила в пробки центр Красноярска

Красноярцы опоздали на работу из-за новой схемы движения в центре города.

Напомним, в субботу, 20 мая, в Красноярске изменилась схема движения в центральной части города: некоторые улицы стали односторонними, а другие поменяли направление движения. Как и предсказывали в департаменте городского хозяйства и ГИБДД, в первый рабочий день без затруднений на дорогах не обошлось.

В пресс-службе ведомства рассказали, что сегодня утром большие заторы зафиксировали на ул. Дубровинского по направлению к центру города, а также на самом Коммунальном мосту и его продолжении — ул. Вейнбаума.

Материалы по теме Представлены схемы перекрытий центральных улиц Красноярска (видео)

Экипажи ДПС дежурят на всех участках, где временно ввели новые правила, и помогают водителям разобраться. Сейчас небольшой затор остался только на ул. Дубровинского на участке от остановки «Регистрационная палата» и до перекрестка с выездом на ул. Декабристов.

Добавим, как отмечают красноярские автомобилисты, на выходных не все смогли разобраться с новой схемой. Так, по свидетельствам очевидцев, водители массово поворачивали с улицы Ады Лебедевой на улицу Обороны, несмотря на висящие там запрещающие знаки. Как сообщалось ранее, движение на участке улицы Обороны теперь организовано в обратном направлении: со стороны ул. Республики — к улице Лебедевой.