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В страшном пожаре погибли две женщины, трое детей сумели спастись
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В Красноярском крае

В страшном пожаре погибли две женщины, трое детей сумели спастись

22 мая 13:14
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20 мая в селе Новобирилюссы Бирилюсского района при пожаре в частном доме погибли две женщины. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

В момент пожара в доме находились 62-летняя хозяйка дома, ее 41-летняя дочь и трое внуков. Один из детей — 19-летний парень — спас из огня семилетнюю сестру и старшего брата, инвалида 1 группы. После этого войти в горящий дом он уже не смог.

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По факту пожара проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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