Выросло число жертв бушевавших в Красноярском крае пожаров

Прокуратура рассказала о еще одном погибшем при пожарах в Красноярском крае и назвала предварительные причины происшествий.

Напомним, следователи сообщили о том, что в охваченном огнем Канске погибли мужчина и женщина. Еще 50 человек обратились за медицинской помощью — из-за стресса и ожогов, двое из них находятся под присмотром врачей. В краевой прокуратуре рассказали о третьем погибшем: его тело нашли в поселке Тиличет Нижнеингашского района, а также уточнили, что всего в регионе сгорело 136 домов.

В поселке Малая Кеть Бирилюсского района без жилья осталось 11 семей — все они разъехались по родственникам. Как установили специалисты, пожар начался с веранды дома, на которую шквалистым ветром забросило электрические провода. Тушить огонь пытались местные жители, но сдержать его удалось лишь после того, как к станции подогнали пожарный поезд из Ачинска, а также прилетел вертолет. Школу, администрацию и ФАП удалось отстоять. Сейчас в ситуации разбираются следователи, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст.ст. 167, 168, 293 УК РФ.

В Канске дело по факту халатности, из-за которой погибли два человека, дело уже возбудили. Без жилья тут остались 207 человек, 15 из которых сейчас находятся в гостинице. По предварительной версии, один из домов сгорел из-за короткого замыкания проводки, а остальные — от неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за пожара, начавшегося на территории лесоперерабатывающего предприятия ООО «Синь-И».

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В поселок Стрелка огонь пришел, по данным прокуратуры, от озера Лебяжьего, расположенного в 5 км от поселка. Как установили специалисты, причиной его могли стать оставленные отдыхающими разбитые бутылки — через них, как через линзу, солнце подожгло мусор, а ветер помог ему разгореться. На начавшийся еще 23 мая пожар никто не обратил внимания, пока он не перешел в верховой и не направился к поселку.

Поселок Тиличет Нижнеингашского района остался без водонапорной башни, пожарной части, столовой и котельной. Виновников ищет полиция — огонь возник в заброшенном здании бывшей колонии из-за неосторожности неустановленных лиц.