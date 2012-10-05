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Губернатор края прервал командировку в Москве из-за трагических пожаров
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Губернатор края прервал командировку в Москве из-за трагических пожаров

25 мая 11:23
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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский прервал рабочую командировку в Москве и вернулся в Красноярск из-за ситуации с пожарами, перекинувшимися с промышленных объектов или полей на жилье.

Ранним утром в аэропорту Емельяново прошло совещание главы региона с участием председателя правительства края Виктора Томенко и членов правительства, заместителя министра МЧС России Александра Чуприяна, начальника ГУ МВД России по краю Александра Речицкого, представителей руководства Сибирского регионального центра МЧС России о сложившейся в крае обстановке, связанной с пожарами в населённых пунктах.

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На сегодняшний день, по данным на 3 часа ночи, произошли возгорания в пяти населённых пунктах — в Канске, Лесосибирске и городском посёлке Стрелка под Лесосибирском, в посёлке Малая Кеть Бирилюсского района, в посёлке Тиличеть Нижнеингашского района. Огнём повреждены 130 жилых домов, в которых проживали 533 человека (в том числе 67 детей), четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама. При пожаре в Канске погибли два человека.

Губернатор поручил создать в муниципалитетах комиссии по оказанию помощи погорельцам.

Каждому человеку в качестве меры поддержки будет выплачено по 10 тыс. рублей, плюс каждой семье — по 50 тыс. рублей. До 2 июня комиссии должны подготовить предложения по предоставлению жилья тем, кому это необходимо, и до 15 июня жильё должно быть предоставлено.

За каждой территорией, пострадавшей от пожаров, закреплены кураторы от правительства края. Министерство финансов края предусмотрит дополнительные средства на дооборудование и дооснащение пунктов временного размещения погорельцев, организацию горячего питания. Детей отправят в оздоровительные лагеря.

В настоящее время Виктор Толоконский находится в Канске. После планируется посещение Лесосибирска и посёлка Стрелка.

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края
Томенко Виктор Петрович
Томенко Виктор Петрович
Председатель правительства Красноярского края
Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю

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