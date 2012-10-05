Скрывшийся с места ДТП черный внедорожник пытаются найти по видео

Красноярские полицейские обнародовали видео ДТП с участием 61-летней женщины-пешехода и сбившего ее водителя, который сейчас находится в розыске.

Напомним, инцидент произошел в пятом часу вечера 15 мая возле дома № 49 по ул. Щорса. Водитель черного кроссовера наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она отказалась от медицинской помощи, и водитель, не оставив контактных данных, уехал. Но позже женщине потребовалась помощь врача, и водителя объявили в розыск за оставление места ДТП.

Со слов пострадавшей, водителю-мужчине на вид 30-35 лет, крепкого телосложения, рост 170-176 см. Сегодня в ГИБДД сообщили, что в распоряжении полицейских теперь имеется видеозапись, которая, возможно, поможет установить очевидцев происшествия. На кадрах видно, что автомобиль ехал небыстро и даже остановился на переходе, пропуская другого пешехода. Но потом водитель тронулся и, медленно двигаясь, сбил женщину.

Всех, кто располагает информацией о происшествии, призывают обратиться в полицию по телефонам: 127, (391) 226-83-87 и 8-983-209-5001.

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