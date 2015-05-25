В Красноярске открыли счет для сбора денег для погорельцев

В Красноярском крае начали собирать деньги и вещи для пострадавших от пожаров в Канске, Лесосибирске, Бирилюсском и Нижнеингашском районах.

Напомним, сильнейшие пожары произошли сразу в нескольких населённых пунктах. Огонь повредил более 130 жилых домов, в которых проживали более 500 человек, и промышленные объекты. Есть жертвы.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, для сбора средств министерство финансов края открыло специальный счет.

Реквизиты счета для перечисления средств:

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министерство финансов Красноярского края л/с 05192003890) р/с 40302810100002000059

Банк получателя: Отделение Красноярск БИК 040407001 ИНН 2460071533 КПП 246001001 ОКТМО 04701000.

В назначении платежа следует указать: для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров на территории Красноярского края.

Напомним, по поручению губернатора каждому погорельцу выплатят по 10 тысяч рублей, каждой семье, утратившей имущество на пожаре, — до 50 тысяч рублей. К 15 сентября им должны помочь и с постоянным жильём.

В Красноярске и других территориях края открыты пункты приёма гуманитарной помощи. Принимаются продукты питания длительного хранения (крупы, консервы), одежда и обувь в хорошем состоянии, постельные принадлежности, бытовая химия.

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