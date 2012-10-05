«Прощай, Мюнхен» и фонарики на воде: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 26 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 мая составит 15 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 15:00 на уличной галерее «На Подмостках» (Академика Вавилова, 25) откроется фотовыставка «Красноярская воздушная трасса 1942–1945» (0+). Уникальные фотографии представят на 32 стендах галереи. Некоторые фото будут выставляться впервые. Напомним, с 1942 по 1945 годы в сложнейших климатических условиях по малоизученной трассе советские летчики перегоняли американские самолеты из города Фербенкс (Аляска) через Камчатку и Восточную Сибирь в Красноярск. Расстояние это составляет более 6 тысяч километров. За три неполных года войны по ней было доставлено около 8 тысяч самолётов различных типов — бомбардировщиков, истребителей, транспортников.

В Концертной студии «Дождя» состоится концерт молодой красноярский группы «Свита», приуроченный к выходу их дебютного альбома (0+). На концерте слушателей ждут красивые трогательные песни, которые греют душу и с первых же аккордов создают уютную романтичную атмосферу. Начало в 19:00.

В Филармонии пройдет концерт тувинского национального оркестра «Пульс времени». Шоу подойдёт любителям оригинальных мультикультурных и этнических программ, ритмов и мелодий загадочной Тувы. Основной изюминкой программы является тувинское горловое пение. Начало в 19:00.

В 19:00 «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» разыграют Кубок Николаева в рамках главного первенства России по регби. Встреча команд пройдет на стадионе «Красный Яр» (Маерчака, 57).

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В 19:00 в волонтерском центр «Доброе дело» (Красномосковская, 42) начнется бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству. Зарегистрироваться и задать вопросы можно по тел: 8 (923) 312-00-13.

В ресторане «Мюнхен» пройдет прощальная вечеринка в честь закрытия (18+). Гостей ждут увлекательные конкурсы, выступление популярной красноярской группы «Гуляй, Вася band» и многое другое. Начало в 21:00.

Романтично начать выходные красноярцев приглашают на Фестиваль водных фонариков (0+). Место действия: остров Татышев (у Виноградовского моста). Начача в 21:00. Вход свободный.

Фото на главной: Елена Счастливая / vk.com/water_fest_krs