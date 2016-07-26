1 июня в Красноярске начнут выдавать «путёвки» в детские сады

Красноярским родителям, чьи дети получили места в дошкольных учреждениях, начнут выдавать направления в территориальных отделах образования с 1 июня, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Выданное направление в детский сад будет действительно в течение 60 рабочих дней со дня получения. В течение этого времени родителям необходимо предоставить в сад необходимый для зачисления пакет документов: медицинское заключение, направление, документы, удостоверяющие личность одного из родителей, свидетельство о рождении ребёнка, заявление. Единой даты, с которой дошкольник сможет пойти в детский сад, нет. Этот вопрос решается в индивидуальном порядке с заведующим учреждением. Однако большинство детских садов города начинают принимать новых воспитанников с 1 сентября.

Отметим, уточнить срок выдачи «путёвок» в учреждения можно как в самом детском саду, в котором ребенку предоставлено место, так и на сайте главного управления образования: krasobr.admkrsk.ru.

Если родители не смогут прийти за направлением в указанные сроки, они могут обратиться в любой день приема специалистов. Также красноярским мамам и папам напоминают, что направление необходимо забрать до 1 сентября, в противном случае оно будет аннулировано, а освободившееся место отдадут следующему по очереди ребенку.

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«Традиционно в летние месяцы территориальные отделы образования работают в усиленном режиме. Помимо массовой выдачи направлений, специалисты также ведут приём граждан по личным вопросам и осуществляют постановку детей на очередь для последующего определения в детские сады. В связи с большим наплывом посетителей в отделы образования в ближайшие 3 месяца, родители, желающие зарегистрировать ребёнка в системе, могут не приходить на личный приём, а воспользоваться одним из трёх дополнительных способов постановки дошколят на очередь», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Напомним, поставить детей на учёт в системе «Дошкольник» можно с помощью почтового сообщения с приложением копий документов и заявления; с помощью официального портала госуслуг, а также путем личного обращения без предварительной записи в порядке живой очереди в многофункциональном центре предоставления госуслуг.