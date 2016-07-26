Мэр Ачинска: «Мы готовы защитить себя от пожара и помочь соседям»

Сегодня, 26 мая, мэр Ачинска Илай Ахметов посетил две пожарные части города с проверкой готовности техники и личного состава на случай возникновения ЧС.

«В режиме ЧС все должны чувствовать себя в тонусе, быть готовыми в любое время помочь городу или другим территориям, — отметил Ахметов. — Я лично проверил силы и средства, которыми располагает ачинский пожарно-спасательный отряд. Вопросы есть по технике, которая устарела и требует обновления, по численности и по межведомственному взаимодействию. Все эти вопросы будут поставлены мною перед министерством по чрезвычайным ситуациям и правительством Красноярского края. Снять их нужно как можно скорее — это позволит увеличить эффективность пожарной службы. В целом мы готовы защитить себя и оказать помощь соседям».

Накануне мэр поручил управлению ГО и ЧС увеличить количество рейдовых мероприятий, в том числе и профилактического характера. В Ачинске также организован прием вещей для пострадавших в соседних населенных пунктах.