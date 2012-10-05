В пострадавшем от свирепых пожаров Канске поймали мародеров

В Канске на месте пожара задержали подозреваемых в мародерстве. Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе Росгвардии по Красноярскому краю, сотрудники которой обеспечивают охрану общественного порядка в пострадавших от природных пожаров городах.

Материалы по теме «Мы окружены, горит всё!»: как полыхали Канск и Лесосибирск Жуткие кадры огненной стихии

Сегодня около 4 часов утра при патрулировании улицы Краевая наряд вневедомственной охраны задержал двоих мужчин, которые несли мешок, доверху набитый ломом цветного металла.

«Ни один из них не смог связно пояснить, почему они находятся на сгоревшей территории и где взяли металл. Установив состав правонарушения, наряд вневедомственной охраны задержал и передал подозреваемых в мародерстве сотрудникам территориального органа внутренних дел. В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, сотрудники Росгвардии также несут службу в другом пострадавшем от пожаров городе Красноярского края — Лесосибирске. Кроме того, инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы разъясняют погорельцам о необходимости безопасного обращения и хранения оружия и боеприпасов.