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«Почему МЧС приехало с голыми руками?»: пожары почти уничтожили целый поселок
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«Почему МЧС приехало с голыми руками?»: пожары почти уничтожили целый поселок

26 мая 12:26
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Следователи ищут виновника пожара, почти уничтожившего поселок Стрелка под Лесосибирском, сообщили 26 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, 24 мая в четырех районах Красноярского края огонь уничтожил 136 домов, более 50 человек обратились к врачам, еще трое погибли. Причинами пожаров предварительно называют проблемы с электричеством и неосторожное обращение с огнем. В поселке Стрелка специалисты предположили, что пожар мог начаться из-за битых бутылок — через «линзу» солнце подожгло мусор в 5 км от деревни.

Сегодня в отделе дознания ОМВД Росссии по Лесосибирску возбудили уголовное по факту пожара в Стрелке по ст. 168 УК РФ за уничтожение имущества по неосторожности.

«В настоящее время полицейскими проводятся необходимые следственные действия, созданы оперативно-следственные группы, которые устанавливают лиц, возможно причастных к возникновению пожаров», — отметили в пресс-службе полиции.

Глава МЧС России Владимир Пучков побывал вчера в поселке и пообещал жителям в дополнение к выплате из регионального бюджета (10 тыс. рублей на человека и 50 тыс. рублей на семью) выдать из фонда правительства еще по 100 тыс. рублей компенсации за утраченное имущество. Жилье власти обещают восстановить до 30 сентября.

Погорельцы считают, что пожары можно было предотвратить

Видео: vesti-krasnoyarsk.ru

Жители почти уничтоженной огнем Стрелки возмущаются и обвиняют пожарных, которые, по их мнению, были не готовы к тому, что произошло.

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«Почему МЧС приехало с голыми руками помогать людям? Ни бензопил, ни топоров, ничего. Все погорело, и хозяйство — все заживо. Что теперь делать?» — возмущаются местные жители. В ведомстве пообещали проанализировать реагирование своих подразделений.

«В течение ближайшего времени анализ будет проведен, и мы сможем сказать, были ли где-то случаи задержки, не являющиеся следствием объективных обстоятельств. Но пока, на данный момент, оснований для того, чтобы предполагать такие вещи, у нас нет», — заверил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Василий Кретинин.

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