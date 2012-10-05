«Почему МЧС приехало с голыми руками?»: пожары почти уничтожили целый поселок

Следователи ищут виновника пожара, почти уничтожившего поселок Стрелка под Лесосибирском, сообщили 26 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, 24 мая в четырех районах Красноярского края огонь уничтожил 136 домов, более 50 человек обратились к врачам, еще трое погибли. Причинами пожаров предварительно называют проблемы с электричеством и неосторожное обращение с огнем. В поселке Стрелка специалисты предположили, что пожар мог начаться из-за битых бутылок — через «линзу» солнце подожгло мусор в 5 км от деревни.

Сегодня в отделе дознания ОМВД Росссии по Лесосибирску возбудили уголовное по факту пожара в Стрелке по ст. 168 УК РФ за уничтожение имущества по неосторожности.

«В настоящее время полицейскими проводятся необходимые следственные действия, созданы оперативно-следственные группы, которые устанавливают лиц, возможно причастных к возникновению пожаров», — отметили в пресс-службе полиции.

Глава МЧС России Владимир Пучков побывал вчера в поселке и пообещал жителям в дополнение к выплате из регионального бюджета (10 тыс. рублей на человека и 50 тыс. рублей на семью) выдать из фонда правительства еще по 100 тыс. рублей компенсации за утраченное имущество. Жилье власти обещают восстановить до 30 сентября.

Жители почти уничтоженной огнем Стрелки возмущаются и обвиняют пожарных, которые, по их мнению, были не готовы к тому, что произошло.

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«Почему МЧС приехало с голыми руками помогать людям? Ни бензопил, ни топоров, ничего. Все погорело, и хозяйство — все заживо. Что теперь делать?» — возмущаются местные жители. В ведомстве пообещали проанализировать реагирование своих подразделений.

«В течение ближайшего времени анализ будет проведен, и мы сможем сказать, были ли где-то случаи задержки, не являющиеся следствием объективных обстоятельств. Но пока, на данный момент, оснований для того, чтобы предполагать такие вещи, у нас нет», — заверил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Василий Кретинин.