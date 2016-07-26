Красноярцев стали чаще увольнять

Количество увольнений в организациях Красноярского края за год увеличилось на 3 %. Как сообщили в пресс-службе Красноярскстата, в первом квартале 2017 года наблюдалось снижение численности принятых и увеличение количества выбывших работников организаций по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

По подсчетам статистиков, в I квартале организации края взяли на работу 43,7 тыс. человек (показатель уменьшился на 2,1 %), а 45,3 тыс. человек — выбыли по различным причинам (рост на 3 %). Из общего числа уволенных 31,8 тыс. человек (70,1 %) ушли с работы по собственному желанию. В первом квартале 2016 года на такой шаг решились 32,8 тыс. человек, или 74,5 %.

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Между тем, к концу первого квартала 2017 года в организации края на вакантные рабочие места требовалось 19,8 тыс. человек (как и в 2016 году). Больше всего в работниках нуждались организации государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, а также в организации в области здравоохранения и социальных услуг — 19,4 % и 19,1 % всех вакансий.