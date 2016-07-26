В Красноярске начнут ремонтировать еще пять улиц

В Красноярске продолжается большой дорожный ремонт. Как сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства мэрии, на следующей неделе работы начнутся еще на пяти объектах.

Напомним, ремонт дорог в Красноярске идёт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Она реализуется в 36 субъектах РФ. В 2017 году на эти цели в Красноярске выделено 1,7 млрд рублей. Ремонт проведут на 46 объектах улично-дорожной сети. Чтобы не парализовать дорожное движение и равномерно распределить нагрузку, работы разбиты на 13 этапов. Каждые 10 дней подрядчики выходят на 5-10 новых улиц. На сегодняшний день ремонт идет уже на 20 объектах.

С 1 по 10 мая ремонт начался на первых 10 улицах: Перенсона, Вейнбаума, Игарская, Маерчака, Ладо Кецховели, Партизана Железняка, Алексеева, 3-я Дальневосточная, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 26 Бакинских Комиссаров. Сейчас на этих объектах уже формируют асфальто-бетонное покрытие. На втором этапе — с 11 по 20 мая — работы начались ещё на двух улицах: Дубровинского — участок от Регпалаты до Горького, на ул. Тамбовской. Сейчас там укладывается бортовой камень, снимается старое асфальто-бетонное покрытие, идёт подготовка к его замене.

С 21 по 31 мая в работу постепенно добавляются ещё 6 улиц — 60 лет Образования СССР, Лесопарковая, Крупской, Ботаническая, Становая, Ленинградская, Белинского, Металлургов.

А с 1 по 10 июня — следующие пять: улицы Семафорная, Лесопильщиков, Тургенева, Алеши Тимошенкова и переулок Медицинский.

В департаменте горхозяйства отметили, что все работы строго контролируются. Так, по результатам проверок специалисты администрации выявили ряд нарушений:

по объектам пр. имени газеты «Красноярский рабочий», ул. 26 Бакинских Комиссаров и ул. Тамбовская (подрядчик ООО «СПК Сфера») нарушена технология установки бортового камня (отсутствовала опалубка, глубина заделки борта — менее требуемой). Кураторы выдали предписание. В настоящее время замечания устранены.

по ул. Алексеева и ул. Партизана Железняка устанавливали повреждённый бортовой камень. Выдано предписание. В настоящее время замечания устранены.

на ул. Белинского перед укладкой асфальта не было подготовлено основание. Выдано предписание. В настоящее время замечания устранены.

Все материалы, которые используют подрядчики, также тщательно проверяются. В лаборатории муниципального «Управления дорог и благоустройства» проведены испытания на прочность бортового камня, установленного АО «Сибаграпромстрой», ООО «Сфера». Он соответствует нормативу. Также проверена битумная эмульсия, которую использует ПК «ДСУ», она тоже соответствует нормативам. А вот рецепт асфальто-бетонной смеси, которую собирался использовать подрядчик ООО «Красноярскдорремстрой», согласован не был, отметили в мэрии. Кроме того, на нескольких объектах был выявлен несоответствующий нормативам щебень. В течение прошлой недели подрядчики исправили эти нарушения.

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Параллельно с основным планом ремонта в городе идут работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия в рамках текущего содержания дорог. Подрядчики заделывают самые крупные ямы и выбоины на дорогах во всех районах города. На сегодняшний день такая работа проведена уже на 87 улицах, уложено порядка 11,7 тыс. кв. метров асфальта. Со следующей недели в городе будут работать 7 бригад.

Также работы, в зависимости от погодных условий, продолжатся на 15 улицах: Менжинского, Железнодорожников, Красномосковская, Омская, Северная, Новой жизни, Краснодарская, Спандаряна, Семафорная, Суворова, Песочная, Парковая, переулок Боготольский, проезд ТЭЦ-1 и переулок Ярцевский. По плану подрядчики уложат 4,6 тыс. кв. м асфальта.

Говоря в целом о дорожной обстановке в Красноярске, в мэрии отметили, что автомобилисты практически привыкли к новой схеме движения в центре города. Кроме того, в течение 24 часов ежесуточно за транспортными потоками наблюдают специалисты отдела мониторинга и организации дорожного движения. Они могут вносить корректировки в режиме реального времени, регулируя работу светофоров.

Отметим, по данным департамента горхозяйства, на следующей неделе крупных перекрытий и изменений на дорогах Красноярска не планируется. Все работы пока идут только с частичным перекрытием проезжей части.