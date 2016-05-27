«Внаглую грузили в машину»: на пожарищах снова поймали мародеров (видео)

В канском посёлке Строителей полицейские задержали подозреваемых в хищении имущества людей, пострадавших от разрушительного природного пожара. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, что неизвестные собирают металлические изделия на участках сгоревших домов, в полицию сообщил возмущённый их наглостью местный житель. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих мужчин, которые пытались вывезти собранный металл на автомобиле. Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Канска 34 и 24 лет. Полицейские изъяли у них похищенное и машину «ГАЗель», возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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«Установлена владелица похищенного имущества, ей сообщили о случившемся. В настоящее время женщина написала заявление в полицию», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Мужчину, который сдал полицейским мародёров, планируют поощрить.

Напомним, ранним утром 26 мая ещё двоих мародёров в Канске задержали сотрудники Росгвардии.