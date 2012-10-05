Центр Красноярска перекроют в воскресенье

Завтра в Красноярске перекроют несколько центральных улиц, на которых пройдут массовые мероприятия. Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытия и ограничения связаны с проведением велопарада «Красноярское велокольцо», празднованием 99-й годовщины образования пограничных войск, а также детским крестным ходом, приуроченным ко Дню славянской письменности и культуры.

Напомним, велопарад стартует 28 мая с площади у БКЗ в 10 утра, его участники проедут по проспекту Мира до площади Революции и обратно. Отмечать День пограничника начнут на также площади Революции — с 9:50, но к полудню праздник переместится на Татышев. Детский крестный ход пройдет с 12 часов от памятника святителю Луке (Войно-Ясенецкому) близ Архиерейского дома (Горького, 27) до поклонного креста на Стрелке.

Поэтому в воскресенье, 28 мая, с 9:00 до 13:30 будут полностью перекрыты для транспорта следующие улицы:

пр. Мира (от пл. Мира до ул. Робеспьера);

ул. Декабристов, ул. Горького, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Кирова, ул. Перенсона, ул. Парижской Коммуны, ул. 9 Января, ул. Каратанова на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;

проезд вдоль здания РЖД;

проезд вдоль здания краевой научной библиотеки;

ул. Дзержинского на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса;

ул. Обороны и проезд вдоль здания правительства края, на участке от пр. Мира до ул. Ленина.

За 15 минут до прохождения колонн будут перекрывать:

ул. Карла Маркса от ул. Горького до ул. Дзержинского;

ул. Карла Маркса от ул. 9 Января до ул. Белинского;

ул. Вейнбаума и ул. Сурикова от ул. Карла Маркса до ул. Ленина.

В этот же день с 7 утра до 14:00 перекроют съезд с ул. Карла Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира».

Стоянку и остановку автомобилей на всех вышеперечисленных участках запретят уже сегодня — с 20:00 27 мая. Оставлять машины будет нельзя также:

на парковке, прилегающей к зданию Музейного центра «Площадь Мира»;

на площади Мира;

на площади Революции.

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Изменятся и схемы движения общественного транспорта: с 9:00 и до окончания всех мероприятий закрывается движение автобусов по пр. Мира — они будут ходить по улицам Карла Маркса и Ленина. При движении детского крестного хода по ул. Карла Маркса от ул. Каратанова до пешеходного вантового моста, ориентировочно в 13:00, движение общественного транспорта по ул. Карла Маркса также временно приостановят.

Подробности о работе пассажирского транспорта можно узнать в Центральной диспетчерской службе по тел.: (391) 256-84-00.