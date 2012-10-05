Красноярский губернатор отмечает день рождения

В субботу, 27 мая, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский празднует 64-летие.

С праздником губернатора на своей странице в социальной сети поздравила его дочь, сопроводив поздравление семейным фото. На нем изображён сам Виктор Толоконский, его жена Наталья, их внучка и дочь Елена.

Сегодня день рождения у моего любимого папочки. Мы его поздравляем и очень , очень любим!!! Публикация от Елена Толоконская (@lena_tolokonskaya) Май 27 2017 в 3:23 PDT

Где именно губернатор отмечает сегодня праздник, неизвестно. Ранее сообщалось, что 25 мая он прервал рабочую командировку в Москве, вернулся в Красноярск из-за ситуации с пожарами и посетил пострадавшие населенные пункты.

Вчера же он провел совещание с правительством края и руководителями муниципальных образований. Губернатор потребовал от глав городов и районов максимально ускорить оказание помощи погорельцам.