Число лесных пожаров в Красноярском крае сократили втрое

За сутки лесным пожарным удалось снизить количество пожаров в Красноярском крае втрое. Такие данные приведены в оперативной сводке Лесопожарного центра Красноярского края.

Резкое увеличение количества пожаров и их площади произошло в Красноярском крае 25 мая — на 8 часов утра в этот день Лесопожарный цент докладывал о 30 обнаруженных очагах на площади в 4 тыс. га, но уже к 23:00 в крае горело 15 тыс. гектар леса в Абанском, Казачинском, Богучанском, Енисейском, Иланском, Нижнеингашском, Дзержинском, Мотыгинском, Ермаковском и Тасеевском районах. Из 35 очагов примерно половину обнаружили в зоне, куда пожарные могли добраться, а для тушения еще 19 требовалась авиация.

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За сутки, к утру 27 мая удалось справиться с 10 очагами и на утро 27 мая доложили о пожарах на площади в 14,4 тыс. га. На тушение задействовали 500 человек и 55 единиц техники. Уже к вечеру ситуацию удалось взять под контроль и потушить большинство очагов возгораний — на сегодняшнее утро площади сократились в 6,8 раз — до 2,1 тыс. га, а количество пожаров уменьшилось втрое.

Отметим, по данным Авиалесоохраны, Красноярский и Забайкальский края и Иркутская область являются лидерами по количеству произошедших лесных пожаров. Представители Гринпис России даже предлагали ввести в этих регионах режим межрегиональной ЧС, чтобы справиться с ситуацией и не допустить катастрофических лесных пожаров.