«Молоко убежало, но все живы»: ГАЗель не уступила дорогу и взорвалась

В Ачинске водитель грузовика спровоцировал аварию и попал в больницу после взрыва, сообщили 28 мая очевидцы происшествия.

Авария, после которой загорелись две машины, произошла сегодня около полудня на ул. Профсоюзов в Ачинске. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, водитель грузовика ГАЗель решил проскочить перекресток с ул. Манкевича, не пропуская имеющий преимущество в движении Toyota Land Cruiser, в результате машины столкнулись.

Удар, по словам очевидцев, пришелся в бензобак грузовика, отчего обе машины загорелись. Несмотря на то, что пожарные приехали очень быстро, автомобили сильно повредил огонь, восстановить их после аварии вряд ли получится. «Водители успели покинуть машины, но при столкновении незначительные травмы получил водитель ГАЗели. На момент оформления аварии он находился на месте», — пояснили в ГИБДД.

Очевидцы обратили внимание на то, что грузовик вез в кузове молоко, пакеты с которым разлетелись по дороге. После того, как машины потушили, пожарным пришлось смывать его с дороги вместе с разлившимся бензином.