«Клиника на Киренского» подарит юным пациентам билеты в кино

1 июня все маленькие пациенты красноярской «Клиники на Киренского» получат билеты на мультфильм «Подводная эра» (6+). Утренние и дневные сеансы пройдут в кинотеатре «Луч» 3 и 4 июня.

«Подводная эра» — это мультфильм об обитателях морских глубин, рассказывающий о том времени, когда океан покроет всю сушу. Последний в мире осьминог-гримпотевтис и его друзья вынуждены отправиться в долгое и опасное путешествие в поисках нового дома.

«Мы поздравляем наших маленьких пациентов с Днем защиты детей и приглашаем в кино. Родителям же мы напоминаем о том, что очень важно регулярно проверять растущий организм у специалистов, чтобы избежать возможных проблем в будущем. В нашей клинике работают абсолютно все детские врачи: педиатр, невролог, окулист, хирург, ортопед и многие другие», — рассказала педиатр «Клиники на Киренского» Наталья Волосунова.

Получить подробную информацию об акции и забрать билеты можно по адресу: ул. Академика Киренского, 32, тел.: (391) 205-28-00.