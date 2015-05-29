Расследовать дела о разрушительных пожарах в Красноярском крае будут москвичи

Уголовные дела о природных пожарах в Красноярском крае, которые уничтожили имущество и погубили людей, приняты к производству центральным аппаратом Следственного комитета. Такое указание дал глава СКР Александр Бастрыкин.

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Напомним, по факту пожаров, которые произошли на прошлой неделе в Канске, Лесосибирске и других городах края, расследуется ряд уголовных дел о халатности, а также ведутся процессуальные проверки.

Учитывая масштабы произошедшего, председатель СК России подключил к установлению объективной картины трагедии наиболее опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета и вверил в их производство дальнейшее расследование этих уголовных дел.