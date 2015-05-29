Расследовать дела о разрушительных пожарах в Красноярском крае будут москвичи

Уголовные дела о природных пожарах в Красноярском крае, которые уничтожили имущество и погубили людей, приняты к производству центральным аппаратом Следственного комитета. Такое указание дал глава СКР Александр Бастрыкин.
Напомним, по факту пожаров, которые произошли на прошлой неделе в Канске, Лесосибирске и других городах края, расследуется ряд уголовных дел о халатности, а также ведутся процессуальные проверки.
Учитывая масштабы произошедшего, председатель СК России подключил к установлению объективной картины трагедии наиболее опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета и вверил в их производство дальнейшее расследование этих уголовных дел.
«Александр Бастрыкин поручил им оценить реальный ущерб и детально изучить все причины и условия, оставившие сотни жителей региона без крова, а также полноту мер, которые принимались как уже по факту, так и должны были быть приняты, чтобы предупредить и ликвидировать ужасающие последствия. Следователи примут исчерпывающие меры, чтобы привлечь ответственных лиц к установленной законом ответственности», — пояснили в ведомстве.