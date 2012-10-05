Дайджест Newslab.ru: Возвращение Арэга

«Держусь, не плачу»: Арэг Демирханов заявил о готовности вернуться к работе. Напомним, Демирханов лишился фаланг пальцев из-за обморожения в конце февраля. Во время прогулки по набережной Качи он почувствовал себя плохо, упал в сугроб и пролежал там несколько часов.

Мечтатели и мятежники: за что воевали сибирские партизаны. Гражданскую войну в России принято представлять упрощенно, словно воевали всего два лагеря — красных и белых. Однако помимо них существовало множество повстанческих «армий» и самопровозглашенных «республик», которые в немалой степени повлияли на итоги войны. И события в Енисейской губернии являются одним из ярких тому примеров.

«Все кругом качают попы!»: спортивные выходные в Красноярске. В Красноярске наконец выдались тёплые выходные — и сотни горожан с радостью отправились на о. Татышев заниматься спортом. Велосипеды, ролики, брёвна, лонгборды, турники и даже дети — всё шло в дело! Мы собрали лучшие фото из инстаграма — смотрите, как они умеют!

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