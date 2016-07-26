«Чудо, что все живы»: на правобережье автобус врезался в грузовик

В Ленинском районе Красноярска автобус врезался в КАМАЗ, сообщили 30 мая очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня утром на спуске с Шинного моста в сторону ул. Глинки. Около 7 часов утра автобус маршрута № 95 врезался в грузовик. Удар был достаточно сильным — у автобуса деформировалась кабина водителя, выбито лобовое стекло. По данным ГИБДД, никто в происшествии не пострадал. Причины аварии неизвестны.

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Автомобилисты отметили что ДТП еще больше осложнило дорожную обстановку на участке, где и так идет ремонт, и из-за этого многие опоздали на работу.

Напомним, с 11 мая на ул. Тамбовской начался ремонт дорожного покрытия, который продлится, судя по планам мэрии, до июля.