На оборудование границы в «Емельяново» выделили 100 млн рублей

Федеральное правительство выделило средства на новое оборудование для таможенников в красноярском «Емельяново». Соответствующий документ вчера, 31 мая, появился на портале правовой информации.

Деньги из резервного фонда правительства в сумме 100 млн рублей выделят в этом году Министерству транспорта для «завершения первоочередных мероприятий по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Красноярск (Емельяново)».

Какое именно оборудование планируется закупить и какие работы выполнить на эти средства — в документе не уточняется.

В распоряжении, которое подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, отмечается, что переоборудование является частью федеральной программы «Государственная граница» и проводится перед Универсиадой 2019 года.