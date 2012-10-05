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На оборудование границы в «Емельяново» выделили 100 млн рублей
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В Красноярском крае

На оборудование границы в «Емельяново» выделили 100 млн рублей

1 июня 17:37
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Федеральное правительство выделило средства на новое оборудование для таможенников в красноярском «Емельяново». Соответствующий документ вчера, 31 мая, появился на портале правовой информации.

Деньги из резервного фонда правительства в сумме 100 млн рублей выделят в этом году Министерству транспорта для «завершения первоочередных мероприятий по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Красноярск (Емельяново)».

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Какое именно оборудование планируется закупить и какие работы выполнить на эти средства — в документе не уточняется.

В распоряжении, которое подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, отмечается, что переоборудование является частью федеральной программы «Государственная граница» и проводится перед Универсиадой 2019 года.

Медведев Дмитрий Анатольевич
Медведев Дмитрий Анатольевич
Председатель Правительства Российской Федерации

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