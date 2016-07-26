Красноярских дошкольников набирают в группы короткого дня

Красноярские родители смогут записать ребенка в группы кратковременного пребывания в детских садах. В следующем учебном году они продолжат свою работу и будут принимать дошкольников в возрасте от 1,5 до 3 лет, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Группы короткого дня созданы в Красноярске несколько лет назад и представляют собой особые условия пребывания для ребят. Дети приходят в садик на несколько часов, посещают занятия, общаются со сверстниками. Таким образом, группа кратковременного пребывания (ГКП) позволяет ребёнку социализироваться, получать дошкольное образование и подготовиться к полноценному посещению детского сада. Размер родительской оплаты составляет 460 рублей в месяц.

Отметим, что ребенок, посещающий такую группу, продолжает числиться в системе «Дошкольник» и участвует в комплектовании наравне с другими детьми.

«Если родители решили определить ребёнка в группу кратковременного пребывания, достаточно прийти в территориальный отдел образования и написать соответствующее заявление. Конкретных сроков приёма заявок нет, они принимаются круглогодично. Основное количество мест в ГКП распределяется в августе и в сентябре. Однако определить ребёнка в группу можно и в течение всего года, как только в приоритетном для семьи дошкольном учреждении появится вакантное место, специалисты управления образования свяжутся с родителями и пригласят за направлением. Необходимо помнить, что группы кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3 лет есть не во всех садиках, они открываются только в учреждениях с яслями», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Более подробную информацию о работе групп кратковременного пребывания можно получить в территориальных отделах главного управления образования по телефонам:

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Железнодорожный и Центральный районы — (391) 221-32-34;

Кировский район — (391) 265-92-46;

Ленинский район — (391) 201-34-95;

Октябрьский район — (391) 218-08-59;

Свердловский район — (391) 261-24-88;

Советский район — (391) 220-19-97, 255-36-05.

Напомним, в Красноярске продолжается комплектование дошкольных учреждений. Несмотря на то, что в конце апреля завершился основной этап распределения мест в дошкольные учреждения на новый 2016-2017 учебный год, комплектование детских садов продлится до 1 сентября. Подавляющее число мест распределяется среди ребят в возрасте от 3 до 4 лет.