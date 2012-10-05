В Красноярском крае арестовали главу райцентра

Следователи сообщили об аресте главы эвенкийского поселка Тура, которого ранее уличили в использовании подложного больничного.

По версии следствия, в ноябре 2016 года глава поселка, который ничем не болел, получил у врача-терапевта подложный больничный лист. На основании документа бухгалтерия начислила ему пособие по временной нетрудоспособности — 25 тысяч рублей, которые чиновник потратил на личные нужды.

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Сегодня в ГСУ СК по Красноярскому краю сообщили, что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Отметим, поселок городского типа Тура является административным центром Эвенкии. Как указано на официальном портале Красноярского края, с весны 2014 года его возглавляет Игорь Мукто.