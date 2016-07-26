В Хакасии умер ребенок, на которого напали собаки бойцовской породы

Скончался 3-летний мальчик, на которого в хакасской деревне Кайбалы напали два стаффордширских терьера. Информацию об этом Newslab.ru подтвердили в пресс-службе СУ СК по республике.

Ребенок умер, не приходя в сознание во второй половине дня 7 июня.

Напомним, инцидент произошел 3 июня во дворе одного из деревенских домов. Собаки бойцовской породы выбрались из вольера и напали на мальчика, который был во дворе. Он получил множество травм. По версии следствия, мать ребенка и ее сожитель подрабатывали у владельца собак. Они пытались отогнать животных, но это удалось сделать только собаководу.

В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.