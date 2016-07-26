В красноярском дворе высадили тысячу цветов

Экомарафон-2017 при поддержке СГК и министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края открыл летний сезон. 5 мая добровольцы общественной организации «Зеленая дружина» высадили первую тысячу цветов в одном из дворов Свердловского района.

Дом по улице Свердловская, 11, под управлением ТСЖ «Гигант» вновь принял Экомарафон на своей территории. Половина цветов пришлась на главную клумбу в центре двора, остальную рассаду участники Экомарафона распределили по небольшим цветникам, разбитым у каждого подъезда. В подготовленную почву добровольцы высадили желтые бархатцы, синий арегатум, красную сальвию и разноцветную петунию. Большинство растений уже набрали цвет, теперь им показан постоянный уход, который взяли на себя жильцы дома.

В прошлом году дружинники уже помогали местным жителям разбивать клумбы, а месяц назад высадили во дворе 35 деревьев и кустов. Руководитель «Зеленой дружины» Артем Речицкий в очередной раз отметил, что такое долговременное сотрудничество стало возможным благодаря стараниям жителей двора:

«Мы заметили, что здесь живут неравнодушные люди, заботятся о каждом кустике, сами выращивают цветы. Решили помочь им сделать двор еще красивее, и остались довольны: всё, что высаживали — растёт и благоухает. Здесь есть ответственность, есть, на кого положиться».

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Жители дома готовы к дальнейшему участию в Экомарафоне и уже наметили лунки для новых саженцев на осень. «Березы, ели и сирень, которые мы с „Зеленой дружиной“ посадили в прошлом месяце, хорошо приживаются, зеленеют. Мы, конечно, тщательно следим за ними, регулярно поливаем, — рассказала Тамара Гафина, член правления дома. —Надеемся, что цветы тоже быстро примутся и разрастутся. В прошлом году так и было, уже к июлю клумбы стали настоящим украшением двора — пышно цвели и радовали взгляд яркими красками».

В этом году у организаторов Экомарафона грандиозные планы — высадить 1 500 деревьев и 13 000 цветов.

В пятницу, 9 июня, «Зеленая дружина» приглашает всех желающих на остров Татышев на закрытие весеннего этапа. Возле насосной станции СГК добровольцы высадят сирень, рябину, ели и серебристые тополя. Начало мероприятия — в 9:30, инвентарь выдается на месте.