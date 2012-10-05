В ДТП с участием высокопоставленного судьи погибла пожилая женщина

В Рыбинском районе Красноярского края в результате ДТП с участием председателя Канского районного суда погибла пожилая женщина. Известно, что ДТП произошло из-за нарушения ПДД, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в минувшие выходные на 989 км автодороги Р-255 «Сибирь», но в ГСУ СК по краю сообщили о возбуждении дела только сегодня. По данным следователей, Toyota Avensis, за рулем которой находился судья, столкнулась с движущимися во встречном направлении автомобилями ВАЗ-21101 и ВАЗ-21144. В результате ДТП на месте погибла 81-летняя пассажирка ВАЗ-21144.

У водителей взяли анализы для установления состояния алкогольного опьянения. «По одной из версий следствия, ДТП произошло из-за выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в управлении.