Погубивший друга в смертельном ДТП водитель отправится в колонию

Виновник смертельного ДТП в Рыбинском районе проведет 3,5 года в колонии-поселении, сообщили 6 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария, в которой один человек погиб, а еще двое получили серьезные травмы, произошла в Рыбинском районе Красноярского края в августе прошлого года. Следователи установили, что 32-летний водитель "Москвича" сел за руль в состоянии наркотического опьянения и, не справившись с управлением, съехал в кювет.

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После того как мужчина вышел из больницы, восстановившись после травмы, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения. "Накануне суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил прав управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев", - пояснили в пресс-службе.