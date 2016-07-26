Энергетики Красноярской ТЭЦ-2 создали питомник из 500 молодых сосен

Энергетики Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании заложили на правом берегу краевого центра питомник. Около 500 молодых сосен, которые там появились, в дальнейшем будут пересажены на городские улицы, в основном в Свердловском районе.

Сотрудники ТЭЦ-2 проявляют постоянную заботу об эстетическом облике Свердловского района, где расположено их предприятие и живёт порядка 60 % персонала, активно участвуют во многих важных и полезных мероприятиях, организуемых на правобережье города, отмечают в компании.

«С 2015 года на условиях частно-государственного партнёрства станция шефствует над сквером „Тепла и света“. В зелёной зоне вымощены пешеходные дорожки, проводится подрезка насаждений, организуются „десанты“ по наведению санитарного порядка, — рассказал начальник отдела по жизнеобеспечению и благоустройству администрации Свердловского района Олег Рукосуев. — Создание питомника — ещё один шаг энергетиков по улучшению качества отдыха, комфорта горожан».

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С посадкой пяти сотен кустарников вечнозелёных растений 20 специалистов ТЭЦ-2 справились всего за четыре часа. «Несколько лет назад мы восстанавливали выгоревший лес, и опыт того, как высаживать кедры, у нас был, — рассказал заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений станции Валерий Бугаев. — А вот с соснами и правилами их высадки в питомнике большинство коллег имели дело впервые. Тем не менее, работа спорилась, ведь мы привыкли всё, за что беремся, выполнять быстро, дружно и с «огоньком».