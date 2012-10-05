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Из-за водителя без прав в больницу попал двухмесячный ребенок (видео)
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Из-за водителя без прав в больницу попал двухмесячный ребенок (видео)

7 июня 19:49
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Нарушитель со стажем устроил массовое ДТП около кладбища Бадалык, сообщили 7 июня очевидцы происшествия.

Момент аварии попал на запись с камеры наблюдения — автомобиль Volkswagen Golf выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора наперерез грузовику и Lada Granta. После столкновения с легковым автомобилем в Volkswagen врезались еще две машины, одна из который Mitsubishi Lancer.

ДТП на Бадалыке

видео: vk.com/kraschp

В момент аварии а Lada Granta находился двухмесячный ребенок, которого с места происшествия сразу увезли в больницу. Видимых повреждений он не получил, но врачи решили провести обследование.

Авария произошла рядом с главным входом на кладбище Бадалык
Источник: vk.com/kraschp
Нарушитель повредил 4 автомобиля, включая собственный
Источник: vk.com/kraschp
Больше всего досталось Lada Granta
Источник: vk.com/kraschp

Пока подробных данных об участниках аварии и о том, в каком состоянии они находились нет. Однако в пресс-службе ГИБДД отметили — виновник уже был лишен прав за вождение в состоянии опьянения.

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