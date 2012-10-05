В Канске нашли тело утонувшего весной школьника

В Канске нашли пропавшего в апреле на реке ребенка, подтвердили 9 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, 12 апреля на реке Кан провалился под лед и утонул 8-летний мальчик. К поискам подключились полиция, спасатели, местные жители и волонтеры из общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск». Однако результатов не было и постепенно активная работа почти прекратилась.

Вчера поздно вечером волонтеры сообщили, что тело ребенка нашли. Информацию подтвердили и в следственном управлении. В комментариях под сообщением о страшной находке жители Канска рассказали, что тело ребенка нашел рыбак на берегу около дачного массива.