Красноярские энергетики помогли погорельцам из Канска

Энергетики предприятий Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании поддержали жителей Канска, оставшихся без крова из-за случившегося в конце мая крупного пожара. Сотрудники Канской ТЭЦ передали помощь адресатам.

Сразу же, как стало известно об охватившей несколько микрорайонов стихии, на Канской ТЭЦ был организован сбор одежды, обуви, предметов первой необходимости, продуктов, бытовой техники для пострадавших от огня земляков. «В нашем коллективе нет равнодушных людей, и поэтому пройти мимо случившейся беды мы не могли», — отметил директор Канской ТЭЦ Виктор Владимиров.

Одновременно сбор помощи для пострадавших вели сотрудники красноярских предприятий Сибирской генерирующей компании. В эти дни в краевом центре, в рамках VII Открытого семейного фестиваля «Карапузы, на старт!», проходил очередной этап круглогодичного проекта СГК и красноярских журналистов «Поделись теплом». Откликнувшись на призыв энергетиков, красноярцы — участники фестиваля принесли для переживших пожары людей продукты питания, постельные и канцелярские принадлежности, игрушки.

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Из Красноярского филиала СГК в Канск прибыло два автомобиля с гуманитарной помощью. Активное участие в её доставке адресатам приняли молодые сотрудники Канской ТЭЦ, связавшись с одним из общегородских пунктов поддержки пострадавших, созданным в помещении крупного торгового центра молодёжной общественной организацией «Фурор». «Важно не только собрать всё необходимое, но и разумно всё распределить, — пояснила лаборант химического анализа станции Анна Молчанова. — Кто-то остался совсем без одежды и обуви, кому-то в первую очередь необходимы детское питание, микроволновка, посуда. Мы с ребятами из „Фурора“ постарались это учесть».

По словам Олеси Николаевой, представителя организации «Фурор», помощь энергетиков пострадавшим очень кстати: «ТЭЦ и Сибирская генерирующая компания собрали то, что больше всего нужно. Почти все вещи новые, а те, что были в употреблении, — в очень хорошем состоянии. Хочется отметить большую организованность работников теплоэлектростанции: они действовали слаженно и оперативно».