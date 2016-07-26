Почти полсотни водителей маршруток было оштрафовано вчера за нарушения ПДД

Сотрудниками красноярского ДПС было выявлено 47 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов, сообщили в пресс-службе полка, подводя итоги рейда «Пассажирский транспорт», проходившего 8 июня.

Материалы по теме В Красноярске автобус насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)

— Самыми распространенными нарушениями стали: несоблюдение правил маневрирования, разговор по мобильному телефону во время управления автобусом, а также движение с незакрытыми дверьми, — говорят дорожные полицейские.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Добавим, что за пять месяцев этого года в Красноярске произошло 25 ДТП по вине водителей автобусов, в которых пострадало 33 человека.