>
>
В Красноярске нарушительница погибла под колесами машины молодого водителя (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

В Красноярске нарушительница погибла под колесами машины молодого водителя (видео)

12 июня 12:01
18

В Красноярске молодой водитель насмерть сбил перебегавшую дорогу женщину, сообщили 12 июня очевидцы происшествия. 

Авария произошла вчера, около 22:20 на пр. Металлургов - 23-летний водитель автомобиля Honda Civic сбил женщину, которая перебегала дорогу. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, 56-летняя красноярка вышла на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. От полученных в результате аварии травм она погибла на месте, а водитель, пытавшийся уйти от столкновения тоже травмировался и врачи скорой помощи решили госпитализировать его. 

Авария на пр. Металлургов

видео: vk.com/kraschp

В ГИБДД отметили, что водитель Honda в момент аварии был трезв. Сейчас сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. 

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать