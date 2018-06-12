В Красноярске нарушительница погибла под колесами машины молодого водителя (видео)

В Красноярске молодой водитель насмерть сбил перебегавшую дорогу женщину, сообщили 12 июня очевидцы происшествия.

Авария произошла вчера, около 22:20 на пр. Металлургов - 23-летний водитель автомобиля Honda Civic сбил женщину, которая перебегала дорогу. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, 56-летняя красноярка вышла на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. От полученных в результате аварии травм она погибла на месте, а водитель, пытавшийся уйти от столкновения тоже травмировался и врачи скорой помощи решили госпитализировать его.



В ГИБДД отметили, что водитель Honda в момент аварии был трезв. Сейчас сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.