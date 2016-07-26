Красноярцев проконсультируют по вопросам корректировки платы за ЖКУ

В районных дирекциях ГУК «Жилфонд» пройдут внеплановые «Школы управдома» по теме: порядок начисления платы за коммунальные услуги, перерасчёты и корректировки. Решение о проведении дополнительных занятий для управдомов было вызвано возросшим интересом к этой теме у жителей.

Напомним, в июне жители домов, которые обслуживает ГУК «Жилфонд» получили квитанции за ЖКУ, где вместе со счётом за май — перерасчёт за коммунальные услуги: по отоплению за 2016 год; по компоненту «тепловая энергия» на общедомовые нужды по показателям общедомовых приборов учета; перерасчет по новому среднему показателю с января по апрель 2017 года; перерасчет горячего водоснабжения по компоненту «тепловая энергия» с января по апрель 2017 года.

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Подобные корректировки делаются каждый год, но у собственников вновь возникло много вопросов, отмечают в компании. Поэтому для красноярцев проведут дополнительные консультации.

График проведения занятий для председателей домов: