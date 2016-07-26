Красноярцев проконсультируют по вопросам корректировки платы за ЖКУ

В районных дирекциях ГУК «Жилфонд» пройдут внеплановые «Школы управдома» по теме: порядок начисления платы за коммунальные услуги, перерасчёты и корректировки. Решение о проведении дополнительных занятий для управдомов было вызвано возросшим интересом к этой теме у жителей.
Напомним, в июне жители домов, которые обслуживает ГУК «Жилфонд» получили квитанции за ЖКУ, где вместе со счётом за май — перерасчёт за коммунальные услуги: по отоплению за 2016 год; по компоненту «тепловая энергия» на общедомовые нужды по показателям общедомовых приборов учета; перерасчет по новому среднему показателю с января по апрель 2017 года; перерасчет горячего водоснабжения по компоненту «тепловая энергия» с января по апрель 2017 года.
Подобные корректировки делаются каждый год, но у собственников вновь возникло много вопросов, отмечают в компании. Поэтому для красноярцев проведут дополнительные консультации.
График проведения занятий для председателей домов:
- 14 июня 14:00 — дирекция по Свердловскому району (ул. Семафорная, 193), (391) 261-71-60, 233-88-68;
- 15 июня 14:00 — Правобережная дирекция (ул. Новая, 4) (для председателей домов Кировского района), (391) 273-00-59;
- 15 июня 15:00 — Левобережная дирекция (ул. Республики, 33) (для председателей домов Центрального и Железнодорожного районов), (391) 273-00-59;
- 19 июня 15:00 — дирекция по Советскому району (ул.Воронова, 39 корп. 1), (391) 274-89-10;
- 20 июня 14:00 — Правобережная дирекция (ул. Тамбовская, 5, стр. 1, корп. 2) (для председателей домов Ленинского района), (391) 273-00-59;
- 22 июня 16:00 — дирекция по Октябрьскому району (ул. 2-я Огородная, 24), (391) 274-43-25, 274-43-24.