Водитель без прав выехал под колеса грузовика и погубил своего пассажира

Под Канском в аварии ВАЗа и МАЗа человек погиб, еще один попал в больницу, сообщили 14 июня в пресс-службе ГИБДД.

Об аварии, которая произошла вчера около 19:00 на 20 км автодороги «Канск-Абан-Богучаны», в социальных сетях рассказали очевидцы. На их фотографиях видно, что МАЗ с прицепом стоит поперек дороги, на полосе встречного движения, а перед ним находится покореженный ВАЗ.

В пресс-службе ГИБДД пояснили — 26-летний водитель легкового автомобиля следовал в сторону Канска и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в МАЗом под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы, врачи увезли его в больницу, его 50-летний пассажир погиб на месте аварии.

Как выяснили полицейские, молодой человек прав на управление транспортом не имел — он лишился их за пьяное вождение. Был ли он трезв в момент аварии, станет известно позднее, когда придут результаты анализа из больницы. Второй участник происшествия в момент столкновения был трезв.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии.