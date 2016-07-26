На правобережье Красноярска провели уборку озера

В Свердловском районе Красноярска прошла экологическая акция по уборке озера на улице Судостроительной. Специалисты районной администрации вместе с представителями строительных компания вышли на уборку водного объекта и прилегающей к нему территории.

Как пояснили в пресс-службе районной администрации, главной целью экологического рейда стало привлечение внимания жителей города к загрязненности водоема и ускорение восстановления природной достопримечательности Свердловского района.

В 10 утра участники экологической акции были на месте сбора. Всем выдали мешки, перчатки, лопаты и щупы для уборки мусора. Прилегающую к ним зону рабочие освобождали от накопившегося годами мусора и завалов хлама. Основной мусор — строительный, также участники акции собрали много и бытовых отходов. Сложнее всего активистам далась ближайшая прибрежная зона: с бутылками, и пачками от сигарет, тряпками, досками и многим другим.

За первые полчаса рейда было собрано около 25 пластиковых мешков отходов, «КАМАЗ» груженный мусором, уезжал и возвращался за новым, участники рейда расходились все глубже вдоль озера, проводя санитарную зачистку берегов. Были зафиксированы места со сломанными и засохшими деревьями — в ближайшее время их приведут в порядок.

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«Экологическая акция по уборке озера — прекрасная инициатива. Конечно, за один раз мы все идеально вычистить не сможем, это нереально, но убрать всё так, чтобы бросать новый мусор было стыдно — сможем. А если проводить уборку раз в месяц, то этим местам цены не будет. Конечно, для питья вода непригодна, но на озерах есть и утки, ловится рыба. Главное, чтобы люди, которые здесь живут, вновь не устраивали свалку», — заметил Юрий Поп, начальник строительного управления наружных инженерных и внутренних сетей и благоустройства ООО «Сиблидер».

В районной администрации также добавили, что с населением, живущим у озёр в частных домах, регулярно проводится профилактическая работа по наведению и соблюдению порядка на прилегающей к домам территории. В результате рейда было собрано и вывезено 20 кубов мусора.

«2017 год объявлен в России годом экологии. И это хорошая возможность для каждого из нас внести личный вклад в дело защиты окружающей среды: собрать мешок бытовых отходов или выкинуть за кем-то пластиковую бутылку и подобрать обломанные ветром ветки. Большие дела начинаются с малого, а ответственность за окружающую среду — со двора, улицы, соседнего парка, озера», — отметил глава администрации Свердловского района Владимир Саар.

Подобные акции по уборке территорий района будут проводиться регулярно. К мероприятиям предлагают присоединиться всем желающим.