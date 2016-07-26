Девочка из Березовки обвинила опекунов в издевательствах и растрате (видео)

Следователи начали проверку после рассказа подростка из Березовки в эфире федерального канала об издевательствах в приемной семье, сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Вчера, 14 июня, на 1 канале вышла передача «Мужское и женское» в которой девочка, живущая в Березовке, обвинила своих опекунов: двоюродную сестру матери и ее мужа, в растрате денег и домогательствах. По словам подростка, три года ее били и унижали, а дядя делал ей предложения интимного характера. О происходящем в доме, якобы, знали сотрудники опеки Березовского района, но никаких мер не принимали. Недавно девочка сменила опекуна и теперь хочет забрать от тетки младших сестру и брата.

Материалы по теме В Красноярском крае стали реже усыновлять детей

Присутствовавшая на передаче опекун подростка подтвердила, что с девочкой у нее были конфликты. Денежные претензии она тоже не отрицает — с того времени, как она взяла детей под опеку, она получает за каждого почти по 20 тыс. рублей в месяц. Из них 12 тыс. рублей государство платит ей самой, как опекуну, а еще 8 тыс. рублей предназначается для детей в качестве пенсии по потере кормильца. Пенсию женщина должна была перечислять на счета детей до совершеннолетия, но не делает этого и тратит все на нужды семьи.

Следователи начали проверку по данному факту — они устанавливают все обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям сотрудников органов опеки.