Общественники придумали Красноярску символ со слоганом

Инициативные красноярцы разработали для города символ со слоганом «Россия вокруг нас». Авторами проекта являются дизайнер Игорь Шпехт и медиадеятель Владимир Перекотий. Они заявили, что устали смотреть на поиски бренда города, конкурсы и предложения, поэтому решили все сделать самостоятельно. По мнению разработчиков, их подход поможет жителям других регионов поменять отношение к краю, который воспринимается лишь как «отдаленный регион сырья и добычи, а не место волшебной сибирской природы, достопримечательностей и захватывающих путешествий».

Главным символом они изобразили фигуру в форме короны, которую обрамляет текст «Россия вокруг нас». Название города разбито в две строки, что, по мнению авторов, подчеркивает этимологию слова. Сам знак одновременно «совмещает форму сопок-гор-красного-яра и короны, символизируя вклад в историю отечества».

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По мнению разработчиков, такой символ и слоган помогут иностранцам узнать, что Красноярск — это большой город в середине России, а москвичи перестанут путать его с Краснодаром.

Их работа не участвует в конкурсах. «Это смысловая „базовая молекула“, на которой мы начнем строить бренд нашего города Красноярска (в инициативном порядке и вне зависимости от поддержки власти). Работа только началась, впереди проработка элементов, акции, промо-продукция. Обязательно — сотрудничество со всеми, кто увидит в этом смысл. Присоединяйтесь. Это открытый некоммерческий проект красноярцев и для красноярцев. Мы не планируем ограничивать любое его использование, за исключением случаев вредительства. Внедрять свое видение в жизнь мы планируем уже в 2017 году», — пояснили разработчики.