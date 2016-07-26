Через Коммунальный мост во время ремонта будут ездить такси

Таксистам разрешат ездить через Коммунальный мост во время ремонта, сообщил 16 июня глава города Эдхам Акбулатов.

Напомним, с сегодняшнего вечера мост закрывают на 100 дней для проведения капитального ремонта. На этот период городские власти призывали красноярцев пересесть на автобусы, так как их, как и автомобили оперативных служб, будут пропускать через мост. Сегодня глава города Эдхам Акбулатов сообщил, что принял решение разрешить проезд по мосту такси.

«Но такси пропускать будут только те, которые работают по всем нормам, которые предусмотрены законодательством: при наличии лицензий и соответствующих разрешительных документов», — пояснил глава города.

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Пока в мэрии не уточнили, будут ли пропускать через мост только машины лицензированных фирм или же разрешение дадут всем таксистам, которые сами получили соответствующую лицензию. Известно, что в городе работают две фирмы, имеющие автопарк в 180 такси — у фирмы «Мой город» 120 автомобилей, еще 60 машин готово предоставить «Хорошее такси». Сервисы Gett, Uber, Яндекс-такси, такси «Везет» и «Максим» являются лишь посредниками между пассажирами и водителями, многие из которых не получали лицензию.