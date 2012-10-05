ДТП парализовало въезд на Октябрьский мост (видео)

На ул. Крайней Nissan чуть не перевернул Honda и поставил в «пробку» въезд на Октябрьский мост, сообщили 19 июня очевидцы происшествия.

Авария, по данным пресс-службы ГИБДД, произошла около 16:00 на ул. Крайняя, 2а — его спровоцировал пытавшийся развернуться автомобиль Nissan. От удара Honda чуть не перевернулась и проехала на двух колесах несколько метров. В аварии, по данным дорожной полиции, никто не пострадал.

Происшествие вызвало большой затор на дороге — стоит вся ул. Крайняя и ул. Чайковского и пр. имени газеты Красноярский рабочий. В комментариях к видеозаписи красноярцы отметили, что подобные ситуации происходят в этом месте постоянно из-за пытающихся развернуться машин.

«Нужно перекрыть разворот в этом месте, пусть едут дальше. Из-за закрытого моста, больше стало поворачивающих с Красноярского рабочего в Сибирский переулок, и едут сюда на разворот, а потом на мост. Пробки жуткие», — пояснил один из автомобилистов.